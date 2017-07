Hamilton conquista 'pole' em Silverstone e aproxima-se do recorde de Schumacher

Lewis Hamilton (Mercedes) vai partir do primeiro lugar da grelha para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, 10.ª prova do Mundial de Fórmula 1, ficando a uma pole position de igualar o recorde de Michael Schumacher.

O britânico rodou em 1m26,600s, a uma média de 244,891 km/hora, para garantir a 67.ª pole postion da sua carreira, a quinta no circuito de Silverstone.

O finlandês Kimmi Raikkönen sairá da segunda posição, depois de ter cronometrado 1m27,147s, enquanto o alemão Sebastien Vettel (Ferrari), líder do Mundial, arrancará do terceiro lugar (1m27,356s).

O holandês Max Verstappen (Red Bull) completa a segunda linha da grelha de partida (1m28,230s), beneficiando da penalização de cinco lugares que foi imposta nesta sexta-feira ao finlandês Valtteri Bottas (Mercedes).

Na sequência da penalização, por uma mudança irregular da caixa de velocidades, Bottas, que venceu no último fim de semana o Grande Prémio da Áustria e é terceiro no Mundial, vai sair do nono lugar da grelha de partida, apesar de ter conseguido o quarto tempo (1m27,376s).

