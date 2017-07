Guarda-redes Vaná segue com o FC Porto para o México

O guarda-redes brasileiro Vaná, que alinhava no Feirense, integrou neste sábado a comitiva do FC Porto para o estágio no México.

Vaná, de 26 anos, foi um dos 25 jogadores "azuis e brancos" que viajaram para solo mexicano, juntamente com o médio Danilo, que recupera de uma lesão na coxa direita, e do defesa holandês Martins Indi.

Os internacionais mexicanos Miguel Layún e Herrera, que disputaram a Taça das Confederações, vão juntar-se mais tarde ao plantel dos "dragões", que vão disputar a Supercopa Tecate juntamente com Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Tigres e Juventus.

O FC Porto entra em campo já na próxima terça-feira, frente ao Cruz Azul, a partir das 3h (hora em Lisboa). Depois, volta a jogar no dia 20 de Julho, desta vez frente ao Chivas, a partir da 1h.

Lista dos 27 jogadores convocados

Guarda-redes: Casillas, José Sá, João Costa e Vaná.

Defesas: Maxi Pereira, Ricardo Pereira, Felipe, Marcano, Martins Indi, Jorge Fernandes, Alex Telles, Rafa Soares e Miguel Layún.

Médios: Danilo, Herrera, Mikel, André André, Otávio, Sérgio Oliveira, Óliver Torres e João Teixeira.

Avançados: Brahimi, Corona, Hernâni, Galeno, Aboubakar e Soares.

