Já foi seleccionadora, mas vai viver esta estreia por fora. Como vai ser?

Sinto muito orgulho. Vou lá estar como directora. Sinto sempre orgulho, mesmo não estando como treinadora. A FPF é um todo neste trabalho e elas sentem isso. Este feito é um bocadinho de todos. É o orgulho de todos nós que estas meninas tenham alcançado este marco histórico e pela primeira vez vão estar num Europeu. Espero é que as pessoas possam compreender que é uma primeira participação, que somos a equipa com a posição mais baixa no ranking. Mas chegámos lá com mérito.

Acha que é necessário moderar as expectativas?

É importante explicar às pessoas que é o primeiro Europeu de sempre de uma selecção feminina, o que já aconteceu nos masculinos há muitos anos. Essa falta de informação pode gerar confusão. Temos de perceber que não é normal lá estarmos, e que as outras selecções já são muito mais experientes. O importante é, independentemente do que acontecer, sentirmos as pessoas perto de nós, o apoio.

Este apuramento tornou-se possível graças ao desenvolvimento do futebol feminino. O que tem mudado?

Nos últimos anos apurámo-nos três vezes para o Campeonato da Europa, em sub-19 (2012), sub-17 (2013) e agora com a selecção A. É um processo evolutivo que culminou agora com a equipa principal. Temos aqui jogadoras que estiveram no apuramento das sub-19, também pela primeira vez, que chegaram à meia-final contra a Espanha. É um processo evolutivo, continuado e sustentado. Depois desta presença na fase final, nada será igual. As pessoas vão começar a olhar para nós de uma forma mais bonita e carinhosa.

O que será um bom resultado para Portugal neste Europeu?

Bom resultado é a superação. Entramos para os jogos sempre para tentar ganhar, sabendo da dificuldade de cada jogo. Uma coisa é certa: elas vão tentar dignificar a camisola.

