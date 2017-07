Uma selfie que correu mal e custou mais de 170 mil euros

Enquanto tentava tirar uma fotografia a si própria numa exposição na galeria norte-americana 14th Factory, em Los Angeles, EUA, uma mulher desequilibrou-se e fez com que as peças expostas em pedestais fossem derrubadas. O episódio aconteceu há cerca de duas semanas e o momento ficou registado em vídeo, agora divulgado.

PUB

Numa das salas da exposição, várias coroas estavam expostas em pedestais de diversas alturas e próximos uns dos outros. A mulher baixou-se perto de um dos pedestais para tirar uma selfie, fingindo que a coroa estava na sua cabeça. Mas o que parecia uma boa ideia não correu como esperado. A mulher desequilibrou-se e bateu contra um dos pedestais, dando origem a um efeito de dominó que fez tombar os restantes pedestais daquela fila – mais de dez.

Segundo o artista britânico que tinha as peças em exposição, Simon Birch, o incidente causou um prejuízo de aproximadamente 200 mil dólares – cerca de 174 mil euros.

PUB

O vídeo foi carregado no Youtube e contava neste sábado com quase três milhões de visualizações. No canto superior direito, é possível ver duas mulheres e o momento em que uma delas se baixa para tentar tirar a fotografia. Perante a estupefacção dos que assistiam à cena, a mulher levantou-se e começou a tentar também levantar os pedestais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O artista responsável pela exposição confirmou ao The New York Times que o vídeo e o acidente eram verdadeiros. Acrescentou ainda que não tinham colocado sinais de aviso porque “confiavam nas pessoas”. “As coroas são coisas frágeis. São símbolos de poder. Talvez até seja irónico e significativo que elas tenham caído”, afirmou.

Esta não é a primeira vez que uma selfie corre mal. Em 2016, um homem tentou trepar um pedestal para tirar uma fotografia com a estátua de D. Sebastião, na Estação do Rossio, em Lisboa. A estátua, com mais de 125 anos, caiu e desfez-se no chão e, ainda hoje, tal como o rei, não regressou.

PUB

PUB