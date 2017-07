Regresso emocionado a Janesbourg, com orquestra

É, há muitos anos, uma inevitabilidade em Jane Birkin o regresso à obra e à memória de Serge Gainsbourg. Talvez só exista idêntico paralelo noutro par das artes e na voz de uma outra actriz-cantora: Hanna Schygulla a zelar pela memória de Rainer Werner Fassbinder. Mas Jane Birkin, actriz inglesa feita há décadas cantora francesa (hoje com 70 anos de vida e mais de 50 de carreira), transforma num acto de amor cada novo regresso a essa entidade improvável a que podemos chamar Janesbourg, resultando da fusão tão física quanto criativa entre os dois e da qual é ela a justa guardiã e herdeira. “Tenho comigo o melhor de Serge Gainsbourg e tenho de agradecer isso”, disse ela na Gulbenkian, ao público que ali foi ouvi-la. E Gainsbourg Sinfónico, o espectáculo, dá-lhe inteira razão.

PUB

Um aviso, primeiro: Gainsbourg, em vida, além da inspiração que buscava na chamada música clássica (em compositores como Beethoven, Brahms, Chopin Dvörak ou Grieg) também actuou e gravou com orquestra desde os anos 1950, com arranjos de maestros com Alain Goraguer, Michel Colombier, Jean-Claude Vannier ou Arthur Greenslade. No entanto, a abordagem agora proposta à sua obra, com arranjos (superlativos!) do pianista japonês Nobuyuki Nakajima, vai além dessas experiências, propondo a reinterpretação de uma vintena de canções em “voz” sinfónica sem sobrecargas nem arabescos mas sim com a força e a potencialidade que tal recurso permite. O que fez com que, no Anfiteatro ao Ar Livre do Jardim Gulbenkian, na noite de 14 de Julho, a Orquestra Gulbenkian soasse em diversos registos, ora como sinfónica ora como big band, emergindo cordas, sopros e demais secções orquestrais na exacta medida do espírito que reconhecemos intrínseco a cada canção, mas com opções surpreendentes que verdadeiramente as engrandeceram.

Jane Birkin e Orquestra Gulbenkian Maestro:Jan Wierzba

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se em Arabesque (de 2002, que Portugal só viu em 2004), Jane Birkin mostrava em palco uma invejável jovialidade, essa aparência só em parte se desvaneceu. De calças escuras justas e larga camisa de seda branca (idêntica à que usou, por exemplo, no Teatro Antigo de Orange, em Junho passado, quando ali actuou com a Orquestra Nacional de Montpellier), Jane Birkin mantém no olhar e no seu clássico sorriso o mesmo espírito de sempre, movendo-se com desenvoltura mas sem os passos de dança de apresentações anteriores. Percorreu todo o repertório do disco Gainsbourg Symphonique, e na mesma exacta sequência, com duas pequenas alterações: começou com Ces petis riens (quinta canção do disco, ainda com o microfone “à procura” da sua voz) e, depois, sim, já mais audível, retomou o alinhamento original: Lost song, Depression au-dessus du jardin, Baby alone in babylone e Physique et sans issue. Depois veio a segunda alteração: Ballade de Johhny-Jane, que não integra o disco e que ela cantou encostada ao piano de Nobuyuki Nakajima. Um belo momento, e num belo cenário, que só o inevitável ruído dos aviões (e são tantos, os que ali se ouvem, no espaço de um concerto) perturbou. Mas nenhum avião tira o sorriso a Jane. Um solo de violoncelo introduziu L’aquoiboniste, sem piano, tal como a seguinte Valse de melody.

Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve antecedeu a batida jazzística de Requiem pour un con e a suavidade cristalina de Une chose entre autres, com a orquestra, no final, a erguê-la aos céus. Amour des feintes, Exercice en forme de z (esta com o maestro Jan Wierzba a simular um passo de dança enquanto a orquestra swingava a preceito) e Manon conduziram-nos à belíssima La chanson de Prévert. Viriam, ainda, Les dessous chics, a minimalista L’amour de moi (pontuada a harpa), Pull marine e La gadoue, a fechar.

Não acabou aqui. Respondendo aos muitos aplausos (o espectáculo esgotou, nas bilheteiras), Jane Birkin voltou com Jane B e L’anamour e, depois, ficando a Orquestra Gulbenkian a interpretar instrumentais de Serge, incluindo Je t’aime… moi noin plus, voltaria ao palco para uma última canção, aquela que nem Serge nem ela raramente deixavam de parte: La javanaise. “Nous nous aimions/ le temps d’une chanson.” Na verdade, foi no tempo de 22 canções, mais os temas orquestrais, e Jane pareceu verdadeiramente feliz com o resultado (como, aliás, o público). Abraçou uma violista por um solo mais emotivo e vibrante, abraçou o maestro, abraçou (cruzando os braços sobre o peito) toda a audiência. Se Serge, vivo, poderia ter resmungado, mesmo estando feliz, Jane (que guarda o seu melhor, palavras dela), vibrou. Gainsbourg Sinfónico é um monumento enérgico à obra eterna de Serge, à arte versátil de Jane, à música com maiúscula. Bravo!

PUB

PUB