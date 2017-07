Morreu Maria Teresa Eugénio de Almeida, uma mecenas com sabor alentejano

Maria Teresa Eugénio de Almeida, que com o seu marido Vasco Eugénio de Almeida criou a Fundação Eugénio de Almeida em Évora, nos anos 60, morreu na sexta-feira, aos 95 anos, anunciou a instituição alentejana.

PUB

A influência de Maria Teresa Eugénio de Almeida, conhecida como condessa de Vilalva, tornou-se muito relevante depois da morte do seu marido, que teve lugar logo em 1975. A Fundação Eugénio de Almeida, cujo projecto mais recente foi a criação, em 2013, de um centro cultural dedicado à arte contemporânea, o Fórum Eugénio de Almeida, é uma importante proprietária de património histórico em Évora, detendo monumentos como o Paço de São Miguel, as Casas Pintadas, o Palácio da Inquisição (onde é o fórum), mesmo ao lado do Templo de Diana, e ainda o Convento da Cartuxa. A fundação tem igualmente património em Lisboa, nomeadamente a Casa de Santa Gertrudes, ao lado da Fundação Calouste Gulbenkian, cujos jardins lhe são contíguos.

Foi na Casa de Santa Gertrudes, onde vivia, que Teresa Eugénio de Almeida morreu esta sexta-feira, não tendo sido divulgada a causa da morte. Se a casa, de que a viúva de Vasco Vilalva tinha o usufruto vitalício, pertence à fundação alentejana, parte do grande jardim foi adquirido pela Gulbenkian há já uma década, com o objectivo de ampliar os serviços da fundação. No mesmo ano em que esse negócio foi concretizado, a Gulbenkian criou, aliás, o Prémio Vasco Vilalva, destinado a reconhecer o trabalho de mecenas na área da recuperação e valorização do património.

PUB

O funeral de Maria Teresa Burnay de Almeida Bello Eugénio de Almeida, nascida a 16 de Setembro de 1921, estava marcado a tarde deste sábado, em Lisboa. Teresa Eugénio de Almeida morreu sem descedência, pois o casal não tinha filhos.

O conselho de administração da Fundação Eugénio de Almeida anunciou, através de um comunicado, que “será respeitado luto institucional pelo período de uma semana, durante a qual ficam suspensas todas as actividades programadas [da fundação]”.

PUB

PUB