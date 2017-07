Mais de 120 futuros magistrados terminaram hoje curso no CEJ

Um total de 123 futuros magistrados terminaram esta sexta-feira o primeiro ciclo do curso de formação no Centro de Estudos Judiciários (CEJ) e em Setembro estarão nos tribunais comuns e administrativos e fiscais para a fase de estágio.

Na cerimónia de encerramento do 32.º Curso de Formação para os Tribunais comuns e do 4.º Curso de Formação para os Tribunais Administrativos e Fiscais a ministra da Justiça disse que "a grave carência de magistrados" foi uma das grandes dificuldades com que se deparou quando chegou ao ministério.

"Tínhamos estado um tempo suficientemente grande sem cursos no CEJ e a sucessão de jubilações, decorrentes da insegurança gerada pela espiral de restrições financeiras, associadas às alterações do mapa judiciário que aumentou os juízes especializados gerou um ambiente de grande contracção", disse Francisca Van Dunem.

A ministra desejou que os futuros magistrados, que enfrentam agora "um longo percurso de trabalho muito árduo", tracem o seu caminho "num ambiente que se quer transparente justo e equitativo", ressalvando que "transparência, justiça e equidade sintetizam o que foi a acção do ministério da Justiça no último ano e meio".

Logo no início da sua intervenção, Francisca Van Dunem provocou algumas gargalhadas aos presentes na cerimónia, quando, a propósito da música de Sérgio Godinho "O primeiro dia", que ilustrou um vídeo sobre os alunos, lhes pediu para não seguirem o que diz um dos versos e para "não afogarem as dúvidas num mar de cerveja".

A formação inicial de magistrados para os tribunais judiciais e para os tribunais administrativos e fiscais tem um curso de formação teórico-prática, organizado em dois ciclos sucessivos, e um estágio de ingresso.

