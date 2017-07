Enfermeira violentamente agredida à saída do Hospital Garcia de Orta

Na noite da passada terça-feira uma enfermeira do Hospital Garcia de Orta, em Almada, foi violentamente agredida enquanto se dirigia para o carro no parque de estacionamento da unidade, depois de ter terminado o serviço. A informação foi revelada em comunicado pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que acrescenta que o atacante tinha como intenção violar a mulher.

Segundo o mesmo sindicato apenas a “resistência da própria e a intervenção de uma pessoa” impediu a violação, sendo que a enfermeira se depara “agora com as consequências físicas e psicológicas deste violento episódio”, lê-se no comunicado, sem referir, no entanto, a gravidade dos ferimentos. O incidente ocorreu cerca das 23h da última terça-feira.

O sindicato dos enfermeiros diz ainda que esta situação “seria evitável, caso existissem medidas de segurança adequadas no perímetro do hospital”, pelo que aponta responsabilidades ao “Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta”, uma vez que “são legalmente responsáveis por garantir a segurança dos seus trabalhadores”.

Para além de estarem sujeitos a este tipo de episódios no local de trabalho “por falta de vigilância”, a unidade sindical critica o facto ser cobrado aos trabalhadores do hospital “um valor mensal pelo estacionamento”.

