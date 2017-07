Secretários de Estado exonerados foram cumprimentar os substitutos

A Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém encheu-se para a posse dos oito novos secretários de Estado: o Governo veio em peso, e até mesmo os secretários de Estado exonerados vieram cumprimentar os substitutos. Todos, excepto Fernando Rocha Andrade. E o PS também estava muito bem representado, ainda que não estivesse presente a secretária-geral-adjunta, Ana Catarina Mendes, irmã de um dos empossados – António Mendonça Mendes, que assume os Assuntos Fiscais antes tutelados por Rocha Andrade.

A cerimónia foi curta, como é costume: perante o Presidente da República, o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República, um a um, os novos membros do Governo leram o juramento de lealdade, assinaram o livro de posse e receberam os cumprimentos. Em poucos minutos estavam empossados Ana Paula Zacarias (Assuntos Europeus), Eurico Brilhante Dias (Internacionalização), Tiago Antunes (Presidência do Conselho de Ministros), Maria de Fátima Fonseca (Administração e Emprego Público), António Mendonça Mendes (Assuntos Fiscais), Ana Teresa Lehmann (Indústria) e Miguel João de Freitas (Florestas e Desenvolvimento Rural), Ana Pinho (Habitação).

Seguiram-se os cumprimentos, um desfile de coreografias com algumas leituras políticas. Marcelo Rebelo de Sousa apenas cumprimentou os novos secretários de Estado e regressou ao seu gabinete. António Costa cumprimentou mais longamente os novos governantes, demorando-se principalmente no abraço a António Mendes, e aos dois “seguristas” que trouxe para o Governo: Brilhante Dias e Miguel Freitas. Depois dirigiu-se especialmente aos exonerados. A Margarida Marques, que na véspera afirmara a surpresa com a sua substituição, Costa deu dois beijinhos e deixou um “muito obrigado”.

Augusto Santos Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros sob cuja alçada estava Margarida Marques, fez o mesmo: depois dos empossados, cumprimentou os exonerados, começando pelos do seu ministério: além de Margarida Marques, Jorge Costa Oliveira (Internacionalização). Este último foi, aliás, um dos responsáveis por esta remodelação: juntamente com Rocha Andrade e João Vasconcelos, apresentaram domingo ao primeiro-ministro o seu pedido de econeração, antecipando a sua constituição como arguidos no caso Galpgate.

À saída de Belém, António Costa deixou duas palavras: uma de agradecimento aos que saem, outra de “felicidades” ao que entram.

