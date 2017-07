PSD exige a Costa que sustente críticas que fez à Altice

O PSD exigiu nesta sexta-feira ao primeiro-ministro, António Costa, que sustente as críticas que fez no debate do estado da Nação sobre a PT/Altice, nomeadamente sobre o funcionamento das comunicações durante o incêndio de Pedrógão Grande.

Em requerimento entregue no parlamento, os sociais-democratas consideram que António Costa “fez vários juízos pejorativos e críticas pessoais à PT/Altice, com base em informações de que dispõe mas que não são do conhecimento dos cidadãos em geral nem dos deputados”. “Os deputados abaixo assinados do GP-PSD vêm requerer ao senhor primeiro-ministro o envio das informações que permitiram sustentar tais declarações”, exigem os sociais-democratas.

Na quarta-feira, durante o debate do estado da Nação, o primeiro-ministro manifestou-se apreensivo com o futuro da PT, agora propriedade da multinacional Altice, temendo mesmo pelo futuro de postos de trabalho e apontando a uma das operadoras "falhas graves" no incêndio de Pedrógão Grande.

"Receio bastante que a forma irresponsável como foi feita aquela privatização [pelo anterior Governo PSD/CDS-PP] possa dar origem a um novo caso Cimpor, com um novo desmembramento que ponha não só em causa os postos de trabalho, como o futuro da empresa", declarou o primeiro-ministro.

António Costa fez depois referência ao que se passou em termos de comportamento das operadoras de telecomunicações durante o período de combate às chamas no incêndio ocorrido em junho passado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e que causou 64 mortes.

"Aliás, espero que a autoridade reguladora [para as telecomunicações], olhe com atenção só o que aconteceu com as diferentes operadoras nestes incêndios de Pedrógão Grande. Compreenderá certamente que houve algumas que conseguiram sempre manter as comunicações e houve outra que esteve muito tempo sem conseguir comunicações nenhumas - e isso é muito grave", salientou ainda o líder do executivo.

Depois, António Costa disse que, pessoalmente, enquanto consumidor de telecomunicações, já tirou conclusões face ao panorama existente no mercado nacional. "Por mim, já fiz a minha escolha da companhia que utilizo", disse.

O Grupo Altice anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com a Prisa para comprar por 440 milhões de euros a Media Capital SGPS, SA, que detém a TVI.

