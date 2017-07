Margarida Marques volta a negar mal-estar com MNE e primeiro-ministro

A ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus Margarida Marques voltou a afirmar que o primeiro-ministro tem “toda a legitimidade” para modificar a composição do Governo, negando qualquer desentendimento com o ministro dos Negócios Estrangeiros ou com o gabinete de António Costa.

Afirmando, em entrevista à RTP3, que o primeiro-ministro tem "toda a legitimidade" para realizar modificações no Governo, a antiga secretária de Estado garante que "aceita" a recente remodelação das secretarias de Estado anunciada por António Costa, sem, no entanto, revelar os motivos que estiveram na base desta decisão.

E repete a frase que esta quinta-feira tinha referido ao PÚBLICO: “O ministro dos Negócios Estrangeiros já tinha dito há uns dias que nós no Governo somos todos precários”, recorda. “Os membros do Governo sabem que de um dia para o outro podem ser substituídos”, repetiu Margarida Marques, negando novamente qualquer mal-estar com Augusto Santos Silva e com Costa: “O ministro dos Negócios Estrangeiros fez uma declaração à Lusa onde diz que tinha a melhor relação comigo". "Colaborei intensamente com o gabinete do primeiro-ministro", acrescentou ainda Margarida Marques.

