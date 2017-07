Ex-Presidente do Peru detido por suspeita de corrupção

Um juiz ordenou na passada quinta-feira a detenção preventiva do ex-presidente peruano, Ollanta Humala e da sua mulher, que enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e conspiração, no âmbito do escândalo da construtora brasileira Odebrecht.

A decisão foi tomada na quinta-feira à noite e autoriza a detenção preventiva por 18 meses de Humala e da sua mulher, Nadine Heredia, enquanto são investigados, depois de a acusação argumentar que o casal poderia fugir do Peru.

O mesmo juiz já tinha ordenado a detenção de outro antigo presidente peruano, Alejandro Toledo, por motivos relacionados. Alejandro Toledo está nos Estados Unidos, onde contesta a tentativa das autoridades peruanas para que seja deportado.

Humala já afirmou que não tem qualquer intenção de fugir do país e diz que deseja defender-se contra o que classifica como acusações infundadas. A Odebrecht admitiu perante as autoridades dos Estados Unidos que entregou subornos de 29 milhões de dólares no Peru, entre 2005 e 2014, período que abrange os governos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) e Ollanta Humala (2011-2016).



