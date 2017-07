Obras no mercado na Afurada custaram 150 mil euros mas Gaia teve que pagar mais de um milhão

A Câmara de Vila Nova de Gaia inaugurou esta sexta-feira o mercado da Afurada que custou à autarquia mais de um milhão de euros, incluindo a indemnização paga à empresa Britalar.

PUB

Em causa está uma obra que não foi terminada pela Britalar, que a iniciou e que iria concessionar o espaço, mas entrou em insolvência e não cumpriu com o acordado. Reclamou, porém, a verba gasta na empreitada.

Em Junho, o presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, anunciou que, após longas negociações, conseguiu reduzir o valor de indemnização pedida, de 1,8 milhões de euros para 940 mil.

PUB

Soma-se o investimento camarário na ordem dos 150 mil euros na zona dedicada à venda de peixe e frescos e uma segunda parte do espaço está concessionado a uma cadeia de restaurantes.

Falando aos jornalistas na manhã desta sexta-feira, na inauguração do mercado, o presidente da Câmara, sublinhou a "nova dinâmica económica" que o mercado leva à zona e destacou as vantagens para os pescadores locais: "Passam a ter uma zona de lota, de venda de peixe, digna que é compatibilizada com venda de frescos. [O objectivo] é que este espaço seja um sustento para as famílias da Afurada".

Garantindo que foi priorizada a entrega das lojas e das bancas às pessoas da Afurada, Eduardo Vítor Rodrigues descreveu o mercado como "moderno" e falou em "lógica social e não de lucro".

"O modelo pensado inicialmente era de gestão privada mas decidimos dividir o mercado em dois, concessionando uma parte e mantendo a outra na gestão da câmara que cobrará valores simbólicos", disse o autarca.

O mercado da Afurada - que tem no exterior a inscrição "A Afurada é linda" - conta, a esta data, com nove ocupantes, sendo que apenas um (snack bar) funciona em permanência. Os restantes revestem carácter ocasional, com funcionamento uma ou três vezes por semana.

A câmara aponta como "inovação" do novo mercado "a diversificação da oferta, através da introdução de novos produtos, designadamente pão, flores, produtos congelados e outros que se apresentem à hasta pública e que se considere que cabem na estratégia do mercado".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O horário de funcionamento será terça-feira a sábado das 07:30 às 17:00.

Hoje também foi anunciado que arranca segunda-feira, também na Afurada, a obra de reabilitação da zona dos aprestos, espaço que também dá acesso ao cais dos barcos de pesca.

A obra, que inclui reordenamento da área de estacionamento, requalificação dos aprestos e vedação do cais, é da responsabilidade da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), tendo o presidente do conselho de administração, Brogueira Dias, referido à agência Lusa que deverá custar cerca de 150 mil euros e demorar entre um e dois meses.

PUB

PUB