Gastronomia e música unem-se para apoiar as crianças de Rabo de Peixe

Este ano, o Festival do Caldo de Peixe traz à vila açoriana de Rabo de Peixe, entre os dias 21 a 23 de Julho, artistas nacionais e, pela primeira vez, internacionais. A quinta edição do festival organizado pela Associação de Pescas de Rabo de Peixe (APRAP) e pelo Clube Naval de Rabo de Peixe (CNRP) dá a conhecer a gastronomia da vila enquanto contribui para ajudar os residentes e aumentar o turismo na zona.

O bilhete diário para o festival tem um custo de seis euros e o bilhete para os dias todos é 10 euros. As vendas dos caldos revertem para o apoio ao serviço educativo das crianças de Rabo de Peixe, através do projecto Hominis Aqua. A organização espera que nesta edição haja mais adesão que nas anteriores de forma a garantir mais apoio às crianças da comunidade.

A APRAP e o CNRP são as entidades responsáveis por este projecto social, que tem como coordenador Ruben Faria, autor do livro Hominis Aqua. O projecto ajuda actualmente mais de 200 crianças de Rabo de Peixe. Esta iniciativa tem como objectivos principais angariar fundos para apoiar os estudantes filhos de pescadores que enfrentam dificuldades económicas, aumentar a actividade turística ao desenvolver parcerias com entidades ligadas a este sector e desenvolver projectos de forma a promover a pesca dos Açores.

A importância deste festival passa também pelo Seminário “Mar, Gastronomia e Inovação”, que terá lugar no Cine Teatro Miramar. Este aborda temas relacionados com o turismo e a gastronomia no arquipélago e formas de fomentar o desenvolvimento de Rabo de Peixe. Serão discutidas formas de valorizar as pescas dos Açores, métodos de inovação e ainda formas de potenciar espécies que hoje são menos valorizadas, um tema que será apresentado por Luis Sá, da Confraria da Caldeirada de Peixe e do Camarão de Espinho.

Esta é a primeira edição do festival considerada internacional. As presenças do músico conhecido pelo single Mambo No.5 Lou Bega, a 22 de Julho, e da Confraria dos Ouriços-do-mar de Gijón, das Astúrias, dão o contributo estrangeiro ao festival do Caldo de Peixe.

Para além destes grupos, o festival conta com artistas como o grupo Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, conhecido pelo programa humorístico Telerural, transmitido na RTP1. DJ Play, a banda Iris e Djane Merche são outros que marcarão presença no festival.

Durante três dias, a vila de Rabo de Peixe contará com animação musical, mas o grande destaque vai mesmo para a gastronomia local. Será possível experimentar uma grande variedade de caldos de peixe que traduzem “em sabor, a alma de uma comunidade que vive da actividade piscatória”. Para além dos caldos típicos da zona, irá decorrer no sábado no Porto de Pescas de Rabo de Peixe um show cooking com produtos como Hamburguer de Cavala na ementa.

A vila de Rabo de Peixe vive essencialmente da actividade piscatória, sendo considerada uma das zonas mais pobres dos Açores. O festival de Caldo de Peixe, que assume relevância social, é, segundo o comunicado do evento, “o melhor dos pretextos para tomar contacto com uma comunidade única no país”. São esperados mais visitantes do que na edição anterior e que, mais uma vez, o festival dê visibilidade a Rabo de Peixe e aumente o turismo no local.

Texto editado por Ana Fernandes

