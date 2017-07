Ex-ministro Braga da Cruz lidera lista do PS à Assembleia Municipal do Porto

O independente Luis Braga da Cruz, antigo ministro da Economia de António Guterres e presidente do Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves, aceitou presidir à lista do PS para a Assembleia Municipal do Porto nas eleições autárquicas de 1 de Outubro.

Ao que o PÚBLICO apurou, Luís Braga da Cruz foi convidado há cerca de três semanas por Manuel Pizarro e terá aceitado liderar a candidatura sem quaisquer reservas. Mas esta não é a primeira vez que o PS aborda o antigo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Há oito anos, Francisco Assis na qualidade de candidato à Câmara do Porto sondou Braga da Cruz para o mesmo cargo, mas o antigo ministro da Economia acabaria por recusar o convite. O deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, que preside à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, aceitou dar então a cara pelo PS encabeçando a lista ao órgão fiscalizador do município.

No domingo à tarde, na apresentação da candidatura de Manuel Pizarro à presidência da Câmara do Porto, Braga da Cruz subirá ao palco no Mosteiro de São Bento da Vitória para discursar, não deixando de explicar as razões que o levaram a aceitar o convite.

Na sessão de lançamento da candidatura de Manuel Pizarro, que contará com a presença do secretário-geral do partido e primeiro-ministro, António Costa, serão anunciados os nomes dos cabeças de lista do PS às juntas de freguesia do concelho do Porto. As listas, quer à câmara quer à assembleia municipal, só serão divulgadas mais tarde. E, tal como há quatro anos, Manuel Pizarro incluirá personalidades independentes nas suas listas.

Até há pouco tempo, o PS não vislumbrava uma candidatura ao Porto. Todavia, o cenário mudou radicalmente para o partido quando o independente Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, prescinde do apoio dos socialistas com quem esteve coligado para garantir a governabilidade da gestão camarária.

Com alinhamentos diferentes, os dois candidatos correm agora em pistas próprias e com projectos políticos alternativos para o Porto.

