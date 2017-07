A história da cidade do Porto vai ter um museu só para ela

O antigo reservatório de água do Parque da Pasteleira vai acolher um novo pólo museológico dedicado à história da cidade do Porto. É o novo pólo do Museu da Cidade que, nas suas diversas vertentes, tem vindo a ser reabilitado e tem já uma nova imagem. A reabilitação do reservatório, que vai nascer num edifício que esteve escondido dos olhos do público durante anos, custa cerca de 700 mil euros. O futuro Museu da História da Cidade do Porto deve abrir portas em Outubro do próximo ano.

O arquitecto Sérgio Fernandez, do Atelier 15, que partilha com Alexandre Alves Costa, recordou como a primeira visita feita ao reservatório da Pasteleira foi difícil. “Tivemos que entrar por uma tampa de saneamento, com tudo às escuras, e o edifício completamente coberto de [relva] verde”, disse, esta sexta-feira, na apresentação do projecto para o novo museu. O arquitecto falava já no edifício semi-reabilitado e liberto da terra que o cobriu em tempos, mostrando-se totalmente branco, com os diversos arcos e pilares que compõem a estrutura central a captarem toda a atenção.

A trabalhar sem programa, os arquitectos optaram por “deixar o espaço tal como estava e evidenciar a rudeza dos materiais que o constituem”, abrindo o edifício ao jardim e tirando o talude que o escondia. “Optamos por pintá-lo de branco para que a rudeza fosse bem visível”, explicou Sérgio Fernandez. A juntar a isto, foram abertos quatro lanternins, que conferem luminosidade ao interior. Dois deles têm escadas que conduzem à cobertura, onde a terra que cobre o chão vai ser substituída por relva, criando-se um palco ao ar livre. O que aí acontecer poderá ser assistido através dos quatro pequenos anfiteatros que descem das quatro aberturas criadas no topo do edifício.

Enquanto a reabilitação do edifício está contabilizada em cerca de 700 mil euros, o programa do futuro museu e o respectivo custo ainda não estão definidos, mas Alexandra Lima, chefe da divisão municipal de Museus e Património Cultural, explicou que ela será centrada em vários momentos da história da cidade, tendo como fio condutor, a água. “Estará aqui representado o Cerco do Porto, os torna-viagem, a implantação da República, a ligação da cidade ao rio Douro e ao mar”, disse, durante a apresentação. Tudo, apresentado “num discurso multimédia em diálogo com os objectos”, que será preparado pelos arquitectos, o pessoal do pelouro da Cultura e o cenógrafo João Paulo Ribeiro, que está a trabalhar noutros projectos envolvendo o policêntrico Museu da Cidade.

O Reservatório da Pasteleira faz parte do património da empresa municipal Águas do Porto. Desde 2008, ainda durante o mandato de Rui Rio, que se pensou em reabilitar espaços como este e dar-lhes nova utilização. Na manhã desta sexta-feira, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, diz que para este local chegou a estar prevista a instalação de “campos de paddle”, mas que a ideia acabou por ser afastada, desde logo, pelos potenciais ocupantes, ao perceberem o valor patrimonial do espaço. O autarca destacou o carácter descentralizador da instalação do futuro pólo museológico num jardim que, apesar de totalmente reabilitado, ainda “precisava de uma nova utilização”. A este nível, também a abandonada cafetaria do Parque da Pasteleira deverá beneficiar com a obra, uma vez que as valências de loja e cafetaria do futuro museu se irão instalar nesse espaço, acrescentou.

Durante a apresentação do futuro pólo e da imagem do Museu da Cidade, Alexandra Lima aproveitou para fazer um balanço da reabilitação de outras unidades museológicas do município, que tinham sido submetidas a uma candidatura europeia, no âmbito do programa Norte 2020.

A Casa-Museu Guerra Junqueiro já reabriu, em Março, e a Casa Marta Ortigão Sampaio está quase a abrir as portas, também requalificada. Ainda em obras continuam o Museu Romântico e a Casa Tait, que será um futuro centro de interpretação dos Caminhos do Romântico. A sede do serviço educativo municipal vai também ser instalada numa antiga escola primária, junto à Casa Tait. Todos estes espaços foram intervencionados segundo projectos do arquitecto Camilo Rebelo e de Andreia Soutinho e foram alvo de uma candidatura de quase 1,6 milhões de euros, comparticipada em 85%. De fora, ficou a transferência do Museu do Vinho do Porto para o antigo edifício do CRAT – Centro Regional de Artes Tradicionais, na Rua da Reboleira, cuja candidatura autónoma está em fase de revisão, depois de ter sido “contestada”, explicou Alexandra Lima.

A ser preparada está ainda a transferência do Gabinete de Numismática e do Banco de Materiais, do Palácio dos Viscondes de Balsemão, e também a instalação das Reservas dos Museus Municipais do Porto no antigo Abrigo dos Pequeninos. A abertura do percurso subterrâneo do Rio de Vila é que está atrasada e, para já, sem qualquer data. Rui Moreira explicou que a intervenção foi afectada pelo anúncio da nova linha de metro, já que a entrada para o percurso subterrâneo, junto à estação de S. Bento será afectada por esse projecto.

