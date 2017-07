Se por cá esteve calor, em Espanha bateram-se recordes

Esta quinta-feira bateram-se recordes de temperatura em Espanha. Nunca foi registado um valor tão elevado, desde que se realizam medições de temperatura, como aquele sentido em Córdoba. Segundo o observatório da região, chegou-se aos 46,9 graus. As Nações Unidas apontam para um valor ainda maior: 47,3, relata o El País.

O anterior recorde pertencia também a Córdoba que, juntamente com Sevilha, chegou, no dia 23 de Julho de 1995, aos 46,6 graus.

Mas a Agência para a Acção Climática da ONU registou esta quinta-feira temperaturas ainda mais elevadas, neste caso em Montoro, na região de Córdoba, apontando para os 47,3 graus.

No entanto, ao diário espanhol, a porta-voz da Agência Estatal de Meteorologia, Delia Gutiérrez, lança algumas dúvidas sobre esta medição em Montoro, porque não está certificada, ao contrário da de Córdoba.

A mesma responsável explica ainda porque é que os termómetros nas ruas davam uns impensáveis 50 graus durante o dia. “Para que uma medida de temperatura seja representativa e comparável internacionalmente é necessário realizar as medições em condições normais sem factores que as possam alterar, tal como os dispositivos que estão perto de um jardim ou no asfalto”.

Houve, no entanto, outras cidades que bateram recordes locais. É o caso de Badajoz, que chegou aos 45,4º; Cáceres com 44,2º; Ciudad Real que registou 43,7º; Jaén com 44,4º e em Teruel chegou-se aos 40,2º.

Na quinta-feira também se fez sentir um calor abrasador no Alentejo, com as máximas a chegarem aos 46º.

