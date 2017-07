Está aprovada a solução para os lesados do papel do comercial BES

Um dia importante para os lesados do papel comercial vendido em Portugal. A criação do fundo que vai permitir recuperar uma parte das perdas do papel comercial do BES, foi nesta sexta-feira aprovada na Comissão do Orçamento de Finanças. O diploma ainda será votado em plenário, na próxima semana, mas já sem alteração do sentido de voto dos partidos.

Já para os emigantes, o dia é mau, já que o PS chumbou o alargamento da solução aos emigrantes, também lesados, como propunha o Bloco de Esquerda (BE) e e o CDS. Este ponto contou com a abstenção do PSD.

A prestação de uma garantia estatal, sem a qual não é possivel concretizar a medida, foi aprovada graças ao apoio do BE, que votou ao lado do PS, já que PCP se absteve .

