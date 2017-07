Nélson Semedo apresentado como reforço do Barcelona

Realizou testes médicos de manhã, como previsto, e, cumprida a formalidade, Nélson Semedo está a ser apresentado em Camp Nou como reforço do Barcelona. Os valores do negócio ainda não foram oficializados, mas tudo indica que se confirmem os 30 milhões de euros, mais cinco milhões por objectivos.

A cerimónia começou com cerca de meia hora de atraso e está a seguir o guião habitual, com a sessão fotográfica da praxe e uma pequena exibição de alguns dos dotes técnicos que despertaram o interesse dos catalães.

"Antes de mais, queria agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesta transferência. É um orgulho enorme e uma honra vestir a camisola do Barcelona e podem contar comigo para tudo. Estarei cá para lutar até à última gota de suor", assinalou Nélson Semedo, no relvado, antes da conferência de imprensa de apresentação.

O lateral direito torna-se, assim, no 10.º jogador português a representar o Barcelona, depois de André Gomes, Deco, Fernando Couto, Simão Sabrosa, Vítor Baía, Luís Figo e Quaresma, nomes aos quais se juntam ainda José Alberto Mendonça (década de 1960) e Virgílio da Costa, no início do século XX (jogou no clube de 1903 a 1906).

