Jogador do Sporting foi fotografado a ler Saramago e recebeu "reforços"

Os hábitos de leitura de Francisco Geraldes, jovem promessa do Sporting, já são conhecidos. Mas esta quinta-feira ganharam novo destaque quando, antes do jogo particular frente ao Valência, o médio foi fotografado a ler Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago.

A imagem deu a volta às redes sociais e chamou, para já, especial atenção à Fundação Saramago. Primeiro, a instituição assinalou o episódio e partilhou a referida imagem nas redes sociais.

F. Geraldes, jogador do Sporting Clube de Portugal, a ler Ensaio sobre a cegueira, de J. #Saramago, antes de um jogo.

Foto: @Record_Portugal pic.twitter.com/4PkNit0sdA — Fundação J. Saramago (@FJSaramago) July 14, 2017

Mas depois resolveu passar das palavras aos actos e resolveu enviar mais algumas obras do Nobel da Literatura português, oferta que comprovou com mais uma fotografia publicada no Facebook. "Francisco Geraldes, quando voltarem estarão mais reforços à espera! Um abraço, boa época e boas leituras!", lê-se na publicação.

