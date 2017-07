AC Milan anuncia contratação de Bonucci

O AC Milan anunciou esta sexta-feira a contratação do defesa internacional italiano Leonardo Bonucci, que alinhava na Juventus. "Bonucci no AC Milan", escreveu o emblema “rossonero” como legenda da chegada do defesa central de 30 anos, que alinhava desde 2010/11 na Juventus, ao serviço da qual conquistou os últimos seis títulos nacionais italianos.

PUB

Antes, já tinha integrado o plantel do Inter Milão, nas temporadas vitoriosas de 2005/06 e 2006/07, nas quais os “nerazzurri” conquistaram o título transalpino, além das passagens por Treviso, Pisa e Bari.

De acordo com a comunicação social italiana, Bonucci vai assinar um contrato válido por cinco temporadas com o AC Milan.

PUB

A formação milanesa vai regressar em 2017/18 às competições europeias, através da Liga Europa, depois de três anos de ausência, contando já diversos reforços, como o português André Silva (ex-FC Porto), Andrea Conti e o costa-marfinense Franck Kessié (ex-Atalanta), o turco Hakan Çalhanoglu (ex-Bayer Leverkusen), o argentino Mateo Musacchio (ex-Villarreal), o suíço Ricardo Rodríguez (ex-Wolfsburgo) e Antonio Donnarumma (ex-Asteras Tripoli).

PUB

PUB