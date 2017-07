A discussão política sobre orçamentos, cativações, gastos e necessidades mínimas e máximas dos serviços e instituições do Estado parece de uma grande racionalidade pragmática – como tudo o que tem por medida o dinheiro – mas é pura metafísica e não pode contar com provas e argumentos que lhe ponham fim. Na verdade, o dinheiro é o que, por definição, sempre falta. E falta mesmo onde existe em maior abundância. A sociedade só é assim como é porque para além do dinheiro que existe há o dinheiro que falta. Há sempre o dinheiro que falta e nunca se conheceu a situação de suficiência absoluta (e não apenas relativa, porque essa é uma admissão da falta). Igual ao dinheiro, só existe Deus: ambos exercem o máximo poder sobre o mundo através da ausência. Este encontro dos dois senhores soberanos está consagrado numa frase inscrita nas notas e moedas dos Estados Unidos: “In God we trust”. Esta frase diz-nos que não basta que o Estado seja o primeiro garante do dinheiro, a garantia de última instância exige uma certa fé ou uma certa confiança (trust). Lucas, no seu evangelho, decretou antes uma radical divergência: disse que não era possível servir simultaneamente dois senhores, Deus e o Dinheiro. Se há algo que estrutura a sociedade moderna, capitalista, é pois a falta de dinheiro. Daí advém a espera ansiosa pelo investimento (isto é, do dinheiro que chega onde não há), como quem espera o patrocínio da graça divina; e daí devemos deduzir a função imprescindível do crédito, isto é, do dinheiro que ainda não existe mas é uma promessa de que virá a existir. Para coroar os paradoxos do dinheiro enquanto falta, temos esta evidência: o recurso ao crédito varia na razão directa da riqueza. Logo, quanto mais dinheiro há, mais dinheiro falta.

PUB

Podemos explicar o carácter fundamental da falta de dinheiro dizendo que ele representa uma “totalidade” virtual (essa é, aliás, uma das razões pelas quais Marx falou da “magia do dinheiro”) que não pode actualizar-se como real. Tudo está sujeito à regra do subfinanciamento (as escolas, as universidades, os hospitais, os quartéis, etc.) porque há sempre um momento em que é preciso interromper um movimento que deseja nunca ser interrompido, que tende para o infinito. É certo que não é a mesma coisa interromper num ponto ou noutro, não estou a sugerir que deixar um hospital sem médicos por falta de verbas equivale a impedir que ele fique equipado com mobiliário do mais caro design, para o conforto estético dos doentes. Um financiamento infinito – aquele que excluiria a situação contingente da falta de dinheiro – produziria resultados muito pouco desejáveis. Sob a condição do capitalismo, a falta de dinheiro será sempre a questão central de todo o discurso (e não deixa de ser curioso ver os comunistas usar a linguagem do capitalismo). É que no capitalismo, tal como explicou Boris Groys num livro intitulado o Post-Scriptum Comunista (Das kommunistische Postskriptum, 2006), tanto a confirmação como a refutação última das actividades humanas são de ordem económica. E a economia funciona tendo por medium o dinheiro. Pelo contrário, escreve Groys, o comunismo opera uma translacção da sociedade mediada pelo dinheiro para uma sociedade que funciona pelo medium da linguagem. O comunismo, diz ele de maneira provocatória, é um linguistic turn, uma viragem linguística. O que significa que tanto o poder como a sua crítica operam por meio da linguagem. E não é por acaso que Estaline teve a pretensão de ser linguista. Mas, como sabemos, não foi apenas o regime soviético que, no século XX tratou a linguagem como objecto da maquinação totalitária.

PUB

PUB