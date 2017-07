Protesto dos enfermeiros: Alfredo da Costa com quase metade dos blocos de parto

Os blocos de parto foram reduzidos para quase metade e só estão três enfermeiros em funções, quando costumam ser 15, anuncia Bruno Reis, líder do Movimento de Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia, nesta quinta-feira. A Maternidade Alfredo da Costa (MAC) encontra-se perto do seu limite de capacidade, visto que dos 11 blocos de parto apenas seis estão a funcionar e já há quatro grávidas internadas para terem os filhos, avança a Lusa.

São estes os mais recentes efeitos do protesto de enfermeiros especialistas, que exigem ser pagos pelas funções que exercem.

Bruno Reis, líder do movimento, dá pormenores sobre a situação: “Na sala de partos da MAC só há um enfermeiro especialista, a vigilância materno-infantil não conta com nenhum e na consulta externa está apenas um enfermeiro especialista.”

O gabinete de comunicação da MAC adianta que “dos seis enfermeiros especialistas que estavam escalados para a Urgência Ginecológica e Obstétrica do polo Maternidade Dr. Alfredo da Costa, três estão a desempenhar o seu papel como habitualmente” e que “a segurança das doentes internadas na Medicina Materno-Fetal encontra-se garantida com o apoio da Urgência”.

Nesta quinta-feira, o protesto também chegou ao Centro Materno Infantil do Norte, no Porto, e ao Centro Hospitalar da Cova da Beira, na Covilhã.

Fonte oficial do Centro Materno Infantil do Norte disse que o protesto não produziu “nenhum efeito nos serviços” e que “está tudo a funcionar normalmente”. Bruno Reis contraria estas declarações e acrescenta: “Os hospitais estão a tentar manter a vigilância materna total em qualidade muito baixa porque os recursos são escassos. O trabalho que deveria ser feito por enfermeiros está a ser dividido por médicos, internos e enfermeiros" que não estão no protesto

Com 80% dos enfermeiros especialistas em protesto, o líder do movimento explica que as repercussões vão ser sentidas “a curto-médio prazo”: “É importante perceber que este protesto começa a manifestar-se mais com o cansaço de equipas que estão a tentar fazer o trabalho de todos. Quando deveríamos estar sete enfermeiros a prestar os cuidados e só está um, ao final de uma semana, isso começa a manifestar-se.”

Num comunicado enviado à comunicação social, a Ordem dos Enfermeiros “reitera a sua total solidariedade com os enfermeiros especialistas e todos os enfermeiros que lutam pelo reconhecimento das suas competências” e diz sentir uma “preocupação extrema com a falta de resposta e de soluções por parte do Governo para a situação.”

