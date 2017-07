CGD de Vale de Cambra instalou pinos à porta da agência para afastar sem-abrigo

A coordenação distrital de Aveiro do BE acusou nesta quinta-feira a Caixa Geral de Depósitos (CGD) de instalar no exterior da sua agência de Vale de Cambra "picos anti sem-abrigo", numa medida que diz ser reveladora de discriminação social. "Aquele local sempre foi usado para algumas pessoas se sentarem e só depois de um sem-abrigo começar a sentar-se lá é que colocaram os pinos", refere o partido, em comunicado.

Em causa estão faixas de metal, das quais se elevam vários cilindros com cerca de 10 centímetros de altura, todos espaçados entre si e rematados por extremidades pontiagudas. A colocação destes picos "é reveladora de um total desprezo e falta de solidariedade para com as pessoas mais desprotegidas da nossa sociedade", defende a distrital do BE, que exige a "rápida retirada desse instrumento de tortura social" das instalações da CGD.

O partido afirma que a agência de Vale de Cambra está a "copiar o que os especuladores imobiliários andaram a fazer em Londres" e reflecte assim uma postura de "discriminação social que é impensável numa sociedade que se diz moderna e democrática".

Para o BE, "a colocação destes picos anti sem-abrigo é reveladora de um total desprezo e falta de solidariedade para com as pessoas mais desprotegidas" da sociedade portuguesa - vítimas, aliás, "de um modelo social falhado e de uma crise provocada em grande medida pela própria banca". O comunicado acrescenta que "esta atitude anti solidária e violenta" é agravada pelo facto de ser protagonizada por uma instituição cujo sector de actividade "tem beneficiado de resgates sucessivos por parte dos portugueses, incluindo dos mais pobres".

Contactada pela Lusa, a gerência da CGD de Vale de Cambra remeteu para a sede do banco em Lisboa os esclarecimentos sobre o assunto, admitindo que a instalação dos contestados pinos metálicos resultou de "uma decisão que não é da agência, mas central".

Apesar de várias chamadas para o Departamento de Comunicação e Marca da CGD, o contacto directo não passou além das telefonistas e as mensagens no voicemail da instituição solicitando declarações em tempo útil também não obtiveram resposta.

