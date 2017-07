PS adia votação da reforma florestal e deixa-a em risco

Já não é nem nesta quinta-feira nem nesta semana que os deputados da Comissão de Agricultura e Mar começam a discutir e a votar os oito diplomas e os 17 documentos com propostas de alteração sobre o pacote legislativo da reforma florestal. O PS pediu o adiamento e remeteu todo o processo para terça-feira, 18 de Julho, véspera do dia em que os diplomas têm de subir ao plenário para votação final global. O Bloco avisou que, apesar do esforço dos serviços do Parlamento, isto "significa que o processo legislativo do pacote florestal foi suspenso sine die".

O pedido potestativo do PS (ou seja, sem direito a recusa por parte dos restantes partidos) motivou uma acesa discussão na comissão e o Bloco – único partido que também tem três diplomas sobre a matéria – mostrou-se nitidamente contrariado.

Na reunião da comissão desta manhã, em que os deputados deveriam mergulhar nas propostas para as discutir e votar, o bloquista Carlos Matias disse que o adiamento "pode pôr em causa" o processo e reprovou "manobras dilatórias". "Cada partido assume as suas responsabilidades. O PS será o grande responsável por, mais uma vez, ser adiada a reforma da floresta."

O calendário do processo fora quase imposto por PS e BE a 21 de Junho: depois da entrega das propostas de alteração no dia 11, devia começar nesta quinta a discussão e votação, para conseguirem cumprir a exigência feita pelo Presidente da República. Na sequência da tragédia de Pedrógão Grande, Marcelo exigiu aos deputados que concluíssem a reforma da floresta antes do Verão – ou seja, em menos de um mês.

"Não é sério, não é honesto. É uma grande trapalhada", queixou-se o PSD. O deputado Maurício Marques argumentou que fazer tudo num mês "era uma forma menos séria de tratar um assunto desta envergadura". Nuno Serra até propôs que se começasse a analisar os diplomas esta tarde. "Para que o Parlamento não faça esta má figura e não trate esta reforma com os pés. O PSD está cá para trabalhar; os outros que assumam a sua responsabilidade." O deputado social-democrata atirou-se depois ao Bloco, sem o referir, enaltecendo os "partidos que estão cá desde 1974 a trabalhar em prol da floresta, enquanto há outros que acordaram há quatro meses".

Pedro Soares, do Bloco, acusou a insinuação: "Salazar até estava cá antes". Antes, Bloco e PSD tinham-se pegado numa discussão por causa da falta de propostas de lei dos sociais-democratas e por estes terem "liberalizado o eucalipto", como apontou Pedro Soares; os sociais-democratas diziam que houve partidos que faltaram às audições e querem agora legislar à pressa.

Pedro Soares pegou na palavra “trapalhada” usada pelo PSD para classificar a “situação em que a direita deixou a floresta nos últimos anos” e para a arremessar aos sociais-democratas, criticando-os pela “incoerência política” de “dizerem que era impossível levar a cabo a reforma e ao mesmo tempo afirmarem que participaram da forma mais diligente”. “Ou estão do lado de avançar com o processo legislativo com urgência e resolver os problemas ou estão do lado de colocar sempre bombas no processo legislativo para o impedir de prosseguir”.

A discussão chegou ao ponto de haver pedidos de defesa da honra pessoal e da bancada.

O deputado comunista João Ramos tentou acalmar as hostes. “A realidade está prestes a mostrar que não era possível” fazer tudo num mês. Sobretudo porque “o processo legislativo é também um processo político. Não é possível atirar a palavra ‘consenso’ para o ar e depois cortarmos as pernas e o espaço para que haja consenso. Fazer as coisas com esta velocidade não se previa fácil.” E insistiu: “Se havia condições técnicas [já haverá um guião de votações preparado até à meia-noite pelos funcionários da comissão], dificilmente haverá condições políticas para isso.”

Realista, João Ramos admitiu mesmo “há condições para concluir alguns diplomas, mas não todos”. Por exemplo, há duas propostas do Governo e do Bloco sobre gestão florestal e PS e BE ainda não disseram que querem fundir os textos. O deputado comunista pediu mesmo que o Parlamento faça uma “acção pedagógica sobre os processos legislativos: a legislação que estamos a discutir não vai resolver problemas no imediato mas apenas a médio e longo prazo. E as pessoas precisam saber e ter consciência disso.”

Os socialistas pouco se explicaram. Usaram o argumento da incorporação do diploma do PSD/CDS sobre o cadastro e também o de que precisava de mais tempo para analisar as propostas de alteração aos cinco diplomas do Governo e três do Bloco e ter uma “legislação consensual que corresponda às necessidades do país”. “O PS assume a responsabilidade de ter pedido o adiamento da votação desta matéria”, admitiu a deputada Júlia Rodrigues que se queixou do “calendário apertado” e acusou o PSD de falta de “seriedade” e de democracia.

Outra arma de arremesso entre a direita e o Bloco foi um projecto de lei do PSD e do CDS sobre um novo sistema nacional de informação cadastral, que entrou no Parlamento em Setembro de 2016 e está na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação desde Outubro desse ano, tendo-se feito um longo processo de audições e discussão de alterações. Só há duas semanas, a comissão de Ambiente, presidida pelo bloquista Pedro Soares, acabou por remeter à comissão de Agricultura esse diploma, já que há um outro sobre o mesmo assunto neste pacote da reforma da floresta.

