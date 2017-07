Procurador pede retirada das bancas da Paris Match por imagens de atentado de Nice

O Ministério Público francês pediu a retirada das bancas da revista Paris Match pela publicação de imagens do atentado de 14 de Julho em Nice, no ano passado, quando morreram 86 pessoas num ataque com um camião.

A revista, que saiu nesta quinta-feira, estava ainda à venda com imagens retiradas do sistema de câmaras de vigilância da cidade (CCTV) no momento do ataque.

O Ministério Público pediu ao juiz uma decisão de emergência no caso para parar a venda da última edição, segundo disse uma fonte judicial à agência Reuters.

A publicação das imagens “é um insulto à dignidade das vítimas”, disse o advogado de algumas das famílias, Eric Morin. Criam “uma atmosfera mórbida e voyeurista que não tem nada a ver com a liberdade de informação”.

O presidente da câmara de Nice, Christian Estrosi, classificou as imagens como “deploráveis e desprezíveis”.

A revista defendeu a sua publicação, dizendo que pretende informar o público e assegurar que as vítimas não são esquecidas.

