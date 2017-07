EUA autorizam entrada de estudantes afegãs no país para um torneio de robótica

Os Estados Unidos autorizaram o grupo de estudantes afegãs a entrarem no país para participarem num concurso internacional de robótica, após os seus vistos terem sido negados duas vezes.

Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna, David Lapan, disse à estação televisiva Al-Jazira que os Serviços de Imigração e de Cidadania dos EUA aprovaram um pedido, apresentado pelo Departamento de Estado, para que a emtrada das jovens fosse autorizada.

Ao diário britânico The Guardian, Rodaba Noori, uma das estudantes da equipa afirmou: “Estamos tão felizes que não consigo encontrar palavras.” De acordo com o jornal londrino, as jovens vão ficar nos EUA durante sete dias.

Um alto funcionário da administração de Donald Trump, confidenciou à emissora, em forma de anonimato, que a questão foi levantada pelo próprio Presidente dos Estados Unidos durante a cimeira do G20, que se realizou em Hamburgo, na Alemanha.

A organização sem fins lucrativos, encarregada de organizar a competição – a First Global – celebrou a decisão. “Eu acredito que o nosso maior poder é o de unir as nações e as pessoas num objectivo comum e provar que as nossas semelhanças superam as nossas diferenças”, declarou Joe Sestak, o presidente da associação.

O mesmo responsável agradeceu ainda à "liderança profissional do Departamento de Estados dos EUA”. O torneio vai ter lugar em Washigton, entre 16 e 18 de Julho, reunindo 163 equipas de 157 países.

