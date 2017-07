Esta capa da Time não deverá agradar tanto à família Trump

A Time divulgou a sua próxima capa. A revista dá destaque ao filho mais velho de Donald Trump e à recente polémica que envolve uma reunião entre Trump Jr. e uma advogada com ligações ao Kremlin que lhe prometia informações comprometedoras sobre Hillary Clinton, isto quando a campanha presidencial, no ano passado, estava ainda a começar.

A capa da edição que vai para as bancas no dia 24 de Julho da Time mostra Trump Jr e uma imagem de fundo com a transcrição completa dos emails que este trocou com um intermediário que fez os arranjos para a realização da reunião com a advogada russa Natalia Veselnitskaia. Para título, a revista escolheu a expressão: “Red Handed” (qualquer coisa como “apanhado em flagrante”).

TIME's new cover: How Donald Trump Jr.’s emails have cranked up the heat on his family https://t.co/ZAsDutISc6 pic.twitter.com/QmtUOQf7uO — TIME (@TIME) July 13, 2017

Como lembra a CNN, Donald Trump sempre deu importância à publicação. Foi pela primeira vez capa da revista em 1989, e no ano passado foi considerado a “Pessoa do Ano”, distinção que considerou ser uma “honra muito muito grande”.

Aliás, no mês passado, a revista pediu para que o grupo hoteleiro de Trump removesse das paredes de alguns dos seus clubes de golfe uma capa emoldurada da revista com uma fotografia do actual Presidente dos EUA. A razão? A capa é falsa.

Na capa falsa vê-se uma fotografia de Trump, de braços cruzados, acompanhado do título "Donald Trump: o Apprentice é um sucesso na TV". Trata-se de uma alusão ao reality show protagonizado por Trump antes de concorrer à Presidência, no qual despedia (ou contratava) um "aprendiz", um assistente. Por cima do logótipo com o nome da revista, outro título, impresso em maiúsculas: "TRUMP ESTÁ A ARRASAR EM TODAS AS FRENTES... INCLUINDO NA TV!" Porém, a verdade é que nessa altura, a Time saiu com a actriz Kate Winslet na capa.

