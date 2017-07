Ana Pinho, uma mulher com experiência na área da habitação

A nova secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, tem formação e experiência na área que agora assume. Actualmente dirigia, a convite do actual Governo, o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, destinada à recuperação e rentabilização de edifícios de entidades públicas, incluindo municípios, mas também entidades do terceiro sector e privadas.

É licenciada em Arquitectura, doutorada em Planeamento Urbanístico (2009) e com um Pós-doutoramento em Políticas Nacionais de Regeneração Urbana (2012). De acordo com o perfil que consta na consultora Augusto Mateus & Associados, criada pelo antigo Ministro da Economia Augusto Mateus, Ana Pinho coordenou o Guia Técnico de Reabilitação Habitacional.

A nova secretária de Estado foi Comissária da Carta Estratégica de Lisboa em 2009 para as áreas da reabilitação, habitação e rejuvenescimento urbano, tendo ainda prestado consultoria à Câmara Municipal de Lisboa (2010-2015) no âmbito da representação desta entidade no Comité das Regiões e fez parte da Equipa de Missão “Lisboa-Europa 2020”.

