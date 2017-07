Valência expõe fragilidades do Sporting

Ao terceiro jogo desta pré-temporada o Sporting conheceu o terceiro resultado possível e o menos desejável. Frente ao Valência, os “leões” não deram continuidade à exibição da véspera, com os turcos do Fenerbahçe (2-1), e foram derrotados, por 3-0. Muitas falhas defensivas, especialmente na primeira metade, explicam parcialmente o desaire dos lisboetas, que tiveram pela frente um adversário organizado, pressionante e, aparentemente, numa fase mais adiantada de preparação.

PUB

Com apenas três alterações no “onze” titular, em relação à partida anterior – Battaglia rendeu Petrovic na mior campo defensivo; Podence entrou para o lugar de Bruno César, numa das alas, e Doumbia ocupou a posição de Alan Ruiz junto ao ponta-de-lança Bas Dost -, a equipa de Jorge Jesus acusou também algum cansaço, mas que não justifica alguns erros grosseiros no meio-campo defensivo e uma total desinspiração.

Bruno Fernandes, uma das figuras do encontro com o Fenerbahçe, esteve igualmente muito abaixo do que já demonstrou e que o tornam num concorrente directo para a posição de Adrien, no centro do terreno. O reflexo foi a incapacidade de construção da equipa, em particular na primeira metade, com um único remate à baliza adversária (Bruno Fernandes) sem qualquer perigo (melhorou ligeiramente no segundo tempo em matéria atacante).

PUB

Já no outro extremo do campo, o guarda-redes esloveno Azbe Jug teve bastante trabalho, mas foi incapaz de impedir os três golos do Valência (23’, 28’ e 67’), que ainda atirou uma bola ao poste (10’). Um mau alívio de Coates, que colocou a bola nos pés dio chileno Orellana, abriu o marcador na Suíça, antes do ex-benfiquista Rodrigo ter liberdade para cabecear, à entrada da pequena área, para o segundo. O terceiro foi uma obra de arte de Nacho Gil (acabado de entrar no encontro), que passou pelo meio de dois defesas sportinguistas, antes de fuzilar a baliza.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um jogo para Jorge Jesus ver e rever e procurar emendar muitos dos erros cometidos. Os próximos “exame” dos “leões” neste estágio na Suíça, serão contra os suíços do Basileia, no próximo sábado, encerrando esta fase de preparação com o Marselha, na terça-feira, dia 18.

Sporting jogou de início com: Azbe Jug; Piccini, Coates, Mathieu e Coentrão; Iuri Medeiros, Battaglia, Bruno Fernandes e Podence; Doumbia e Bas Dost.

Jogaram ainda: Jonathan Silva, Tobias Figueiredo, André Pinto, Alan Ruiz, Mattheus Oliveira, André Geraldes, Bruno César, Chico Geraldes, João Palhinha, Gelson Dala e Jovane Cabral.

PUB

PUB