Imprensa espanhola dá Nelson Semedo como certo no Barcelona

O Benfica e o Barcelona estarão muito perto de concluir o negócio que determinará a mudança de Nelson Semedo para a Catalunha. De acordo com o jornal Sport, os representantes do clubes estão reunidos em Lisboa a utlimar as negociações, sendo que em cima da mesa está um contrato de cinco temporadas.

PUB

Os valores envolvidos no negócio, ainda segundo a imprensa espanhola, rondam os 30 ou 35 milhões de euros à cabeça, acrescidos de mais cinco milhões em função de certos objectivos desportivos.

A confirma-se a transferência, será o terceiro encaixe financeiro de monta para o Benfica, depois das saídas de Ederson para o Manchester City e de Victor Lindelof para o Manchester United.

PUB

PUB

PUB