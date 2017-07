Defoe falha Estoril-Praia devido ao funeral do pequeno Bradley Lowery

O futebolista inglês Jermain Defoe vai falhar o jogo particular do Bournemouth com o Estoril-Praia, no sábado, inserido na preparação da pré-temporada das duas equipas, em Espanha, para marcar presença no funeral do pequeno Bradley Lowery.

A ausência do internacional britânico, de 34 anos, foi confirmada pelo seu próprio clube, que autorizou o jogador a deixar a concentração da equipa em Marbella para se despedir da criança, de seis anos, que morreu na última semana de cancro e a quem se afeiçoou durante a sua passagem pelo Sunderland.

Defoe abandonou nesta quinta-feira o estágio do Bournemouth para regressar provisoriamente a Inglaterra, tendo o clube da Premier League explicado que o avançado não estará disponível para o desafio com os estorilistas.

O embate com o Bournemouth será o terceiro teste do Estoril nesta pré-época, depois dos triunfos sobre o Real Massamá, por 4-1, e o Sporting B, por 2-1, ambos realizados ainda antes da partida da comitiva para o estágio em Espanha, que decorre em Alhaurín até ao próximo dia 21.

