Suspeito de balear duas pessoas em Vila Nova de Gaia fica em prisão preventiva

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto (TIC) colocou nesta quarta-feira em prisão preventiva o suspeito de ter baleado, na terça-feira, duas pessoas em duas localidades de Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte policial.

O detido, de 55 anos, foi interceptado em Gaia, distrito do Porto, ainda na terça-feira e é suspeito da “presumível autoria de crimes de roubo agravado e ofensas à integridade física com arma de fogo”, revelou a Polícia Judiciária (PJ), acrescentando que os ilícitos terão sido cometidos “por forma a conseguir sustentar a dependência de drogas duras”.

O homem tem já antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, pelos quais já cumpriu penas de prisão.

A polícia explicou que o suspeito, em cerca de 15 minutos, “roubou uma viatura à mão armada no parque de estacionamento de um hipermercado, tendo ainda tentado roubar a loja dos CTT a funcionar nas instalações da Junta de Freguesia de Pedroso”.

“Perante resistência oferecida pela proprietária da viatura, de 62 anos, e de um funcionário do referido posto dos CTT, de 22 anos, não se coibiu de disparar a arma de fogo que empunhava, ferindo as vítimas com os respectivos projécteis, tendo estas sido conduzidas a estabelecimento hospitalar”, acrescentou a PJ.

As duas pessoas encontram-se “internadas, estabilizadas e não correm risco de vida", referiu à Lusa fonte hospitalar.

A PJ anunciou ainda ter recolhido provas, bem como a viatura que foi roubada por carjacking (roubo de viatura com recurso à violência).

