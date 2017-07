A música do Estado da Nação

O ritual do costume. Nada de novo. Desta vez, e mais acentuadamente, funcionou o sistema conhecido em gestão de stocks como LIFO (“last in, first out”). Ou seja, os últimos acontecimentos a entrar na vida política – bem graves, por sinal – foram os primeiros (e predominantes) temas a ser discutidos. Um problema de memória ou de falta dela. Uma espécie de debate do Estado da Nação transformado em debate quinzenal com o primeiro-ministro.

PUB

A certa altura dei comigo a fazer um exercício virtual: o de mantendo inalterados os acontecimentos e resultados do que se passou nos últimos 12 meses (como costumamos dizer em economia, ceteris paribus), inverter a governação e a oposição. De um lado, o governo PSD/CDS, do outro, as oposições do PS, PCP e BE. O primeiro, a defender convictamente o estado da Nação e os segundos, a vociferarem sobre o mesmo (e o BE a dizer cobras e lagartos). E assim concluí que a ideologia já não é o que era. Mas o poder ainda é o que era.

Estado da Nação: para a maioria, significando mais governo e menos nação. Para a oposição, mais Estado (estranho, não é?) e menos governo.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em tom musical, resumiria assim a actuação dos principais intervenientes no debate: António Costa, numa fuga contrapontista em andamento allegro ma non troppo; Passos Coelho, numa cantata barroca, bem acompanhada pela sonata vivace de Luís Montenegro; Assunção Cristas, numa amena suite, magnificamente acolitada por uma sarabanda vivacissimo de Telmo Correia; Jerónimo de Sousa, num estilo trovador de música profana repetitiva, mas não minimalista; Catarina Martins, entre colcheias e fusas, numa vigorosa tocata sem prelúdio; Carlos César, numa mais que previsível e familiar opera buffa.

Tudo entre lapsos e colapsos. Com focus groups para anotar desafinações de vozes e de instrumentos. Com o coro na bancada governamental, sempre desatenta e em polifonia e contraponto desalinhados. Evidentemente, com palmas sincopadas dos deputados e silêncio nas galerias. Não houve encores, dado o cansaço do maestro (republicano), do 1º violino (sem o seu Stradivarius, furtado de um armazém musical) e dos intérpretes das teclas, cordas, sopro e percussão.

Desceu o pano (ainda sem buracos). Para o ano há mais.

PUB

PUB