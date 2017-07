Gira a bola

Uns quantos membros do governo em exercício de funções, foram à bola em 2016 para dar apoio (em França) à nossa representação de gabarito no futebol internacional. Todos vestiram a preceito e de acordo com o acontecimento desportivo. Boné e cachecol a luzir as cores nacionais. Imaginamos. Por detrás deste conforto, uma petrolífera em dívida fiscal gigante para com o Estado aonde ela se move, puxada a combustível e energia alternativa, que enegrecem os bolsos dos portugueses pagantes de multi-luxos. A juntar a este “patrocínio galpista”, viagens, bilhetes assegurados, e refeições.

O pior veio depois. Surgiram as reprovações, os apupos, a contestação e a constatação de prática que pode integrar crimes de recebimento indevido de vantagem. Incompatibilidades com a transparência exigida a quem desempenha cargos públicos. Agora esta equipa de secretários demitiu-se quando lhes sopraram que iam ser constituídos arguidos pelo Ministério Público.

O governo após assobiar o que pode e na direcção mais a jeito apaga os fogos à velocidade que a energia que sobra o permita. O combustível tem aditivo quanto baste. A oposição partidária carrega no acelerador, e aproveita estas saídas de pista da improvável estabilidade da geringonça. Porém, todos nos lembramos que, no passado recente, o país fez jogos muito piores e com péssimos resultados provocados pelos que agora pedem demissões a torto e a direito. Quase ninguém está disposto a repetir tais resultados. Por isso este governo pode continuar a dirigir os negócios vários, polémicos, e a gerir a vida da nação valente mas chamuscada, e a cheirar a pólvora roubada pela calada, por dentro da rede e longe da ronda.

Joaquim A. Moura, Penafiel

Roubo de Tancos

Em 1963 fui colocado como aspirante miliciano em St.ª Margarida. Antes de ser nomeado Oficial de Dia ao quartel, fiz treino para a função. Fui nomeado para acompanhar o Oficial de Dia a fazer as rondas da noite. Ao quartel primeiro e ao paiol do Campo Militar depois. Terminada a primeira, fomos até ao paiol (que não era fácil de encontrar para um recém-chegado, ainda para mais no escuro). Chegados ao portão, somos interpelados pela sentinela: senha e contra senha e lá entramos no perímetro vedado. Damos a volta aos paióis e aos postos de sentinela e saímos.

Só se fazia uma ronda por noite, mas havia, ao menos, sentinelas em postos à volta do paiol. Em 35 meses que ali estive, só uma vez mais me calhou passar ronda ao paiol.

A razão é que no Campo Militar de St.ª Margarida funcionava o famigerado sistema de rotação com responsabilidade partilhada entre todos os quartéis do Campo. E eram muitos. E já havia grande penúria de oficiais e os efectivos eram escassos. Não havia ainda videovigilância. Mas ao menos, havia sentinelas.

João Messias, Algés

