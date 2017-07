Donald Trump Jr. garante que não falou ao pai da reunião com advogada russa

Nas primeiras declarações depois de se ter ficado a conhecer uma reunião entre o filho do Presidente norte-americano Donald Trump e uma advogada ligada ao Kremlin com objectivo de transmitir informação prejudicial a Hillary Clinton, Donald Trump Jr afirmou na Fox News que não falou com o pai sobre a referida reunião, admitindo, no entanto, que se pudesse voltar atrás “provavelmente teria feito as coisas de maneira um pouco diferente”.

Depois de nos últimos dias o jornal New York Times ter revelado vários pormenores sobre uma reunião, durante a campanha eleitoral, entre três dos principais elementos do círculo próximo de Trump e uma advogada com ligações ao Kremlin, Donald Trump Jr. decidiu revelar a cadeia de emails em que é discutida a marcação do encontro. O objectivo do empresário, actualmente à frente da Trump Organization, era antecipar a publicação dos emails pelo NYT, que estava iminente, diz o jornal.

A 3 de Junho do ano passado, Donald Trump Jr. recebe um email do ex-jornalista Rob Goldstone que dizia ter conhecimento de alguém disponível para “fornecer documentos oficiais e informação que pode incriminar Hillary sobre as suas interacções com a Rússia”. “Trata-se obviamente de informação de alto nível muito sensível, mas faz parte do apoio da Rússia e do seu Governo ao Sr. Trump”, acrescenta Goldstone. O filho do então candidato responde poucos minutos depois a agradecer o contacto. “Parece que temos algum tempo e se for aquilo que dizes que será, adoro, especialmente lá para o final do Verão”, responde Trump Jr., que não questiona a utilização da expressão anterior. A pessoa que, alegadamente tinha em sua posse as referidas informações, era a advogada Natalia Veselnitskaya, com quem Trump Jr. se viria a encontrar dias depois desta troca de correspondência.

Agora, à Fox News, o filho mais velho do Presidente dos Estados Unidos garante que a reunião durou 20 minutos e que foi uma perda de tempo: “Foi literalmente um desperdício de 20 minutos, o que é uma vergonha”.

Além disso, Trump Jr. diz que não contou nada ao pai até porque “não havia nada para contar”, atira.

