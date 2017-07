Congresso brasileiro aprova polémica reforma do sistema laboral

O Senado do Brasil aprovou o principal texto do projecto que reforma o sistema laboral do país. A votação teve de ser adiada durante algumas horas quando senadoras de partidos da oposição ocuparam a mesa do presidente da câmara alta do Parlamento para evitar que o projecto fosse levado a debate.

Esta reforma, apoiada pelo Governo do Presidente Michel Temer, altera mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), um conjunto de leis que rege as relações entre trabalhadores e patrões no país desde a década de 1940.

Entre as alterações que agora vão entrar em vigor e que mais polémica provocaram está a possibilidade de que os acordos entre patrões e empregados prevaleçam sobre a legislação nas negociações laborais. Outras mudanças relevantes passam pelo fim do pagamento de um imposto obrigatório para os sindicatos, alterações nas férias dos trabalhadores e o reconhecimento do trabalho remoto.

Para além dos protestos que obrigaram os senadores a debater e votar já na noite de terça-feira, a reforma laboral provocou protestos nas ruas. Os sindicatos dos trabalhadores estiveram maioritariamente contra as novas leis, enquanto as entidades que representam os empresários apoiaram o projecto.

Esta reforma do sistema laboral é uma das prioridades do Governo de Michel Temer, que enfrenta uma grave crise política. Para o Presidente, a aprovação deste projecto é fundamental para mostrar que ainda tem o apoio dos parlamentares.

Temer enfrentará já esta semana outra batalha no Congresso, onde tentará evitar que a câmara baixa aprove um pedido de abertura de processo criminal contra si. Se sair derrotado, Michel Temer pode ser afastado do cargo por 180 dias e até mesmo perder a presidência.

É a Câmara dos Deputados que decidirá se o Presidente vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que o acusa de crimes de corrupção passiva. Para isso poder acontecer, uma maioria de dois terços (342 dos 523 deputados) tem de votar a favor, dando assim a este tribunal seis meses para julgar Temer.

