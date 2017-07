Congressistas republicanos incluem 1,4 mil milhões para muro no orçamento dos EUA

Os congressistas republicanos vão incluir no orçamento de 2018 os 1600 milhões de dólares que a Casa Branca solicitou para construir um muro entre os Estados Unidos e o México.

Trump solicitou 1600 milhões de dólares (cerca de 1,4 mil milhões de euros) para construir 51,5 quilómetros de muro na zona de Valle del Río Grande (sul do Texas) e 45 quilómetros de cerca na mesma zona. Também deseja erguer outros 22,5 quilómetros de muro na zona de San Diego (Califórnia) para substituir o existente.

De acordo com o projecto divulgado na terça-feira, a proposta do Comité de Apropriações da Câmara dos Representantes também prevê 100 milhões de dólares (cerca de 87 milhões de euros) para a contratação de 500 agentes para as patrulhas fronteiriças e 185,6 milhões para um milhar de agentes migratórios. Estes números coincidem com os solicitados em finais de Maio pela Casa Branca através do seu gabinete de administração e orçamento.

Estas são algumas das zonas “com mais detenções” em toda a fronteira sul e onde o muro “impedirá a passagem de traficantes de droga e de pessoas”, segundo o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

Apesar do acordo entre os republicanos, que dominam a Câmara dos Representantes, não é claro que o Congresso aprove estes orçamentos, já que para obter "luz verde" do Senado é preciso um mínimo de oito votos dos democratas.

