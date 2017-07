William Carvalho já tem a medalha do Euro 2016

William Carvalho já tem a medalha referente à vitória no Euro 2016. Nas redes sociais, o jogador do Sporting e da selecção nacional publicou uma fotografia com a medalha emoldurada e com a legenda: "Já tenho a medalha".

O internacional português confidenciou no documentário sobre a vitória da equipa das quinas no Euro 2016 que perdeu a medalha durante as celebrações. “Quando estávamos a dar a volta em Lisboa, perdi a medalha na euforia. Quem a tiver, faça o favor de ma entregar. Preciso dela para fazer um quadro em casa para recordação”, disse o jogador que foi uma das apostas do seleccionador nacional, Fernando Santos, durante o Europeu disputado em França.

Foto DR

Agora, parece que o apelo surtiu mesmo efeito e que o quadro já está feito. No entanto, não se sabe ainda como é que a medalha regressou às mãos de William, um ano depois de a ter perdido.

