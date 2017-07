Portugal apura-se para a final do Europeu sub-19

A selecção de Portugal qualificou-se nesta quarta-feira para a final do Campeonato da Europa de sub-19, que decorre na Geórgia. Um apuramento obtido à custa de um triunfo por 1-0 nas meias-finais, diante da Holanda.

O golo decisivo foi apontado por Gedson Fernandes aos 24', ficando agora a formação portuguesa, comandada por Hélio Sousa, à espera do desfecho da partida entre Inglaterra e República Checa para conhecer o adversário na final que decorrerá no sábado, em Tbilisi.

Com este apuramento, Portugal garante pela terceira vez uma vaga na final da competição, desde 2002, ano em que adoptou o figurino actual (sub-19), depois de duas derrotas no encontro decisivo das edições de 2003 (derrota com Itália) e 2014 (desaire diante da Alemanha).

