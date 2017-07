Onde está a medalha do Euro? William Carvalho perdeu-a e quer recuperá-la

William Carvalho perdeu,em Lisboa, a medalha que recebeu pela participação na vitória portuguesa no campeonato europeu de futebol em 2016 e aproveitou a celebração do primeiro aniversário do título para fazer um apelo público com o objectivo de a recuperar.

PUB

O internacional português confidenciou no documentário sobre a vitória da equipa das quinas no Euro 2016 que perdeu a medalha durante as celebrações. “Quando estávamos a dar a volta em Lisboa, perdi a medalha na euforia. Quem a tiver , faça o favor de ma entregar. Preciso dela para fazer um quadro em casa para recordação”, disse o jogador que foi uma das apostas do seleccionador nacional Fernando Santos durante o Europeu disputado em França. Afirmações feitas num documentário sobre a carreira portuguesa no torneio, que terminou com o triunfo luso, por 1-0, em Paris, frente à selecção anfitriã.

O documentário realizado pela Federação Portuguesa de Futebol e transmitido pela RTP1 nos dias 10 e 11 de Julho, conta os momentos vividos pela seleção nacional durante o Euro 2016.

PUB

Na terça-feira, a Federação Portuguesa de Futebol elegeu o 10 de Julho como o Dia do Futebol, como forma de perpétuar a memória do primeiro título internacional de futebol da selecção principal.

PUB

PUB