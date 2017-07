Kittel continua a coleccionar etapas

Com cinco vitórias em 11 etapas da Volta à França, Marcel Kittel (Quick-Step Floors) continua a dominar as chegadas ao sprint no Tour. O alemão venceu nesta quarta-feira na chegada a Pau, após uma etapa de 178 quilómetros, e ampliou o registo pessoal para 14 triunfos em etapas da mais importante prova velocipédica mundial.

Num registo pessoal, a edição de 2017 já é a melhor para Kittel: em 2013 e 2014 o alemão vencera quatro etapas, e agora já conseguiu cinco triunfos.

Mas para Kittel festejar em Pau foi necessário que a equipa Quick-Step Floors se empenhasse em anular a fuga do dia. Um grupo de três ciclistas destacou-se na frente, mas a 28km da meta Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) isolou-se. O polaco conseguiu manter o avanço sobre o pelotão entre os 40 e os 50 segundos.

Bodnar resistiu até ao fim, sendo alcançado a escassos 200m da meta. No sprint, Kittel voltou a mostrar-se intratável, superando a concorrência e erguendo o braço direito, triunfal, ainda antes de cortar a meta em 4h34m27s.

A amarela continua entregue a Christopher Froome (Sky), que vestirá a camisola do líder da classificação geral pelo 51.º dia na carreira. O britânico tem 18 segundos de avanço sobre Fabio Aru (Astana) e 51 segundos em relação a Romain Bardet (AG2R).

Na quinta-feira a Volta à França volta às etapas de montanha, com uma categoria especial (Port de Balès, a 1755m), duas de primeira categoria, duas de segunda categoria e uma de quarta categoria. A tirada que ligará Pau a Peyragudes, num total de 214,5km.

