Caiu por terra a ideia de transferir poderes da Liga para a FPF

O PSD retirou nesta quarta-feira a proposta de alteração legislativa que tinha apresentado na véspera sobre a “defesa da transparência e da integridade nas competições desportivas”, deitando por terra o que corresponderia na prática ao início de um processo de esvaziamento da Liga de Futebol Profissional (LPFP), cujas competências na elaboração dos regulamentos de arbitragem e disciplina seriam transferidas para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A indignação e reacção veemente da direcção da LPFP, a assumida oposição do PS e o desinteresse manifestado pela própria FPF para “pegar nesta criança” forçaram o recuo dos sociais-democratas, acusados pela Liga de patrocinarem uma “tentativa de golpe nas sociedades desportivas” num “processo encapotado”, à boleia da primeira redacção do projecto lei n.º 507

XIII/2.ª, cuja proposta de alteração ao artigo 24.º da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto e sobre o Decreto-Lei n.º 248-B/2008 — alterado pelo Decreto-Lei n.º 93/2014 — conduziria a uma guerra sem tréguas, apesar dos programas de prevenção, formação e educação sobre o combate à manipulação de competições.

“Esta alteração não tem como preocupação a defesa da transparência e integridade das competições desportivas”, vinca a LPFP, apontando como “verdadeira intenção” uma “regulamentação à medida” com o objectivo de “confiscar às sociedades desportivas profissionais a capacidade de se auto-regularem”.

O presidente da Liga, Pedro Proença, pediu já uma audiência com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, com quem esteve na última semana na cerimónia do sorteio das competições da Liga, em Matosinhos, marcada pelo “boicote” do Benfica. Polémica amplificada pelo que a LPFP classificou de “caça às bruxas”, após episódio que visava a directora executiva da Liga, Sónia Carneiro, acusada de em 2012 ter tecido comentários “censuráveis” sobre o Benfica, no Facebook.

Apesar do clima instalado e da reacção da LPFP, que fala em “recuo nessa sinistra intenção”, “manobras ardilosas de contornos obscuros” que considera não terem resistido “à luz clarificadora do escrutínio público”, o comunicado da LPFP não explora a questão relativamente à génese da ideia defendida pelo PSD.

A posição entretanto assumida pela FPF, a rejeitar qualquer “necessidade de alterações legislativas” que lhe venham a conferir competências na elaboração de regulamentos das Ligas profissionais — até porque a federação tem a possibilidade de ratificar ou rejeitar as alterações introduzidas pela LPFP nesta matéria —, acabou por desmobilizar a investida social-democrata.

