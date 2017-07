Doumbia apresenta-se com um golo

Qualquer avaliação que se faça do Sporting nesta altura será sempre parcial porque ainda faltam lá quatro que serão titulares indiscutíveis quando voltarem de férias. Ou não. E, no caso de um, ou vários, desses quatro internacionais portugueses (Patrício, William, Adrien e Gelson Martins), saírem, esta já será uma base de trabalho mais próxima do que se pode esperar para a nova época, e os sinais são animadores. Há gente para ocupar os lugares do meio-campo e um segundo goleador para fazer companhia a Bas Dost. O holandês marcou o seu primeiro golo da pré-época, mas foi Doumbia a marcar o golo do triunfo “leonino” na Suíça sobre o Fenerbahçe.

Depois de um primeiro jogo que deu empate (1-1) frente ao Belenenses, o nível de dificuldade subiu com um dos grandes da Turquia recheado de nomes (Valbuena, Van Persie), e Jesus lançou muitos dos seus reforços de início, Mathieu, Fábio Coentrão, Bruno Fernandes e Piccini, repetindo a aposta em Iuri Medeiros e mantendo a dupla da época passada no ataque (Alan Ruiz e Bas Dost). Como é natural, o Sporting teve períodos em alta e em baixa, ainda sem um rendimento constante, mas com períodos de boa qualidade.

Dos novos, terá sido Bruno Fernandes o que mais se mostrou, justificando os 8,5 milhões que o Sporting investiu na sua contratação, provavelmente com o objectivo de cobrir uma eventual saída de Adrien. Outro dos que brilhou foi Iuri Medeiros, que foi o autor do livre que resultou no 1-0 aos 32’. O jovem açoriano meteu a bola na área, Coates chega lá de cabeça perante uma saída desastrada de Demirel e a bola sobra para Bas Dost marcar. Não muito depois, a equipa turca chegou ao empate, aos 40’, por Nabil Dirar, a aproveitar alguma passividade da defesa “leonina”, com a bola a sofrer um desvio no braço de Bruno César.

Na segunda parte, Jorge Jesus foi metendo mais gente nova, mas a expectativa maior era a de ver os primeiros minutos de Doumbia, o avançado costa-marfinense que é o maior candidato a fazer dupla com o Dost. E não demorou muito a marcar. Pouco depois de entrar, de novo numa bola parada, Doumbia faz de cabeça após um livre de Mattheus Oliveira aos 75’, dando expressão ao domínio “leonino” na segunda parte e mostrando que o Sporting está bem preparado para sobreviver a eventuais saídas de alguns consagrados.

Sporting jogou de início com: Azbe Jug; Piccini, Coates, Mathieu e Coentrão; Iuri Medeiros, Petrovic, Bruno Fernandes e Bruno César; Alan Ruiz e Bas Dost.

Jogaram ainda: Battaglia, Mattheus Oliveira, Doumbia, Jonathan Silva, André Geraldes, André Pinto, Tobias Figueiredo, Daniel Podence, Gelson Dala, Matheus Pereira e Paulo Oliveira.



