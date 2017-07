Taxa de inactividade aumenta ligeiramente em Portugal para os 41,5%

A taxa de inactividade, relativa à população não empregada nem desempregada, estudantes, domésticos ou reformados, aumentou ligeiramente em Portugal para os 41,5%, de acordo com os dados disponibilizados esta terça-feira pela Pordata.

Segundo a informação recolhida pelo portal estatístico da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em 2016 a taxa de inactividade subiu para os 41,5%, dos 41,3% observados em 2015, e nas mulheres a taxa aumentou dos 46,2% para os 46,5%. Nos homens, a taxa manteve-se nos 35,8%.

No Retrato de Portugal 2017, lançado no âmbito do Dia Mundial da População, a Pordata refere que, do total de inactivos contabilizados no ano passado, 1,764 milhões são reformados, 818 mil são estudantes e 399,6 mil são domésticos.

