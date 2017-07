GNR detém e entrega à PJ suspeito de balear duas pessoas em Gaia

A GNR deteve e entregou à Polícia Judiciária (PJ) o suspeito de ter baleado nesta terça-feira, em duas localidades de Vila Nova de Gaia, uma mulher de 62 anos e um homem de 22, disse fonte da Guarda.

Fonte oficial do Comando Territorial do Porto da GNR indicou à agência Lusa que o suspeito foi interceptado no próprio concelho de Vila Nova de Gaia, tratando-se de um homem com idade entre os 40 e os 50.

A sexagenária foi baleada nas costas junto a um hipermercado, na Rechousa, durante uma situação de carjacking, cerca das 10h, de acordo com uma fonte da PSP.

Meia hora depois foi baleado o jovem, na junta de freguesia de Pedroso, onde é funcionário, durante uma tentativa de roubo, explicou fonte da GNR.

A Polícia Judiciária já tinha admitido que as duas pessoas tinham sido baleadas pelo mesmo atirador.

"Há a presunção de que, nos dois casos, o atirador foi o mesmo. As brigadas estão no terreno", referiu à agência Lusa uma fonte da PJ, numa informação a meio da tarde.

As duas pessoas baleadas deram entrada no hospital Santos Silva.

Fonte da unidade disse à Lusa que as duas pessoas "encontram-se internadas, estabilizadas e não correm risco de vida".

