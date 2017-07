Quase Verão, quase Portugal

1- Uma notícia dava conta de que outros secretários de Estado para além dos conhecidos três demissionários iriam igualmente ser substituídos por estes dias, “disse ao DN uma fonte do gabinete do primeiro-ministro”, mesmo estando os ministros “de pedra e cal”. Não sei sequer se é factual que uma “fonte do gabinete do primeiro-ministro” – será a fonte do jardim da residência oficial? – ande a dizer coisas deste tipo, mas, se anda, era bom que secasse depressa. Que sentido faz anunciar saídas e continuações no Governo sob esta forma? Quem é esse anónimo fontanário? Cumpre um objectivo, é certo: instabilidade interna e perda de confiança pública.

2– O SIRESP sistema, que é também a SIRESP empresa, que é também o SIRESP contrato, mas sempre a nossa triste novela, com dois episódios adicionais. Desde logo, a adjudicação de uma avaliação do contrato à sociedade de advogados que preparou o contrato inicial. Mas há alguma coerência do MAI: a avaliação do funcionamento do SIRESP nos fogos de Pedrógão Grande também foi adjudicada recentemente a uma entidade que avalizou tecnicamente a compra deste mesmo SIRESP entre 2005 e 2006, o Instituto de Telecomunicações, por adjudicação do mesmo MAI. Serão ambas dotadas de excelentes profissionais. Mas, se o objectivo era um banho de transparência e responsabilidade, não havia necessidade…

3– Uma outra novela, popular nos últimos tempos, é a longa comédia de boulevard em que se tornou a hierarquia militar e os seus chefes civis após o magnífico furto de Tancos. Gervásio Lobato e André Brun não fariam melhor. “Casa roubada, trancas à porta”? Não… É mais: “Casa que não é ralhada, não é bem governada”.

4– Ironicamente, após o êxito do fim do procedimento por défice excessivo, após um conjunto de recuperações económicas, salariais, do emprego e da confiança, após a comprovação da robustez de uma solução parlamentar de apoio ao Governo em que poucos confiariam, é nisto que se perdem os dias e com isto que se ocupa o espaço público. Agora, que seria boa altura para o Governo lançar propostas e desafios colectivos para um futuro que não se esgotasse numa semana. Claro que é sempre assim. Mas poderia não o ser.

5- “How did it get so late so soon?”, perguntava-se o Dr. Seuss, o cartoonista e escritor de livros infantis. Claro que o Governo não está esgotado nem acabou o seu trabalho. A sensação que fica é que este apenas estaria a começar. Afinal, apresentou-se uma “agenda para a década”. Afinal, aprovou-se um programa de Governo com muito por cumprir. É preciso é rapidamente voltar a eles. Sendo também certo que, como escreveu um conhecido autor, “quer-se mão-de-obra e saem-nos pessoas…” E isso é verdade até nos governos.

