PSD acusa Governo de perder tempo: ainda não foi pedida ajuda europeia para Pedrógão

A deputada social-democrata e ex-ministra da Presidência Teresa Morais criticou esta terça-feira o "desfile" de governantes que nas últimas três semanas tem passado pela zona afectada pelos incêndios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Góis, ao mesmo tempo que o Governo está a perder tempo no auxílio às populações uma vez que ainda não fez qualquer pedido de ajuda a Bruxelas, como anunciou ir fazer.

É que, aponta a deputada, a comissária europeia para a política regional, Corina Cretu, admitiu hoje que não pode acelerar o processo de disponibilização do fundo de solidariedade europeu porque ainda não recebeu qualquer pedido do Executivo português. "Não pdoemos acelerar o que não temos", afirmou a responsável europeia numa conferência de imprensa, esta manhã, em Bruxelas. "As autoridades portuguesas pediram-nos para acelerar o processo, mas não podemos sequer iniciá-lo porque não recebemos nenhum pedido", descreveu, citada pela Lusa, e vincou a disponibilidade da Comissão Europeia para ajudar Portugal.

O Governo já fez uma primeira avaliação dos danos em conjunto com os municípios afectados: cerca de 500 habitações foram afectadas - 169 são primeira habitação, 205 são segunda e 117 eram já imóveis devolutos -, assim como meia centena de empresas e os postos de trabalho de quase 400 pessoas. Estima-se que sejam necessários cerca de 500 milhões de euros para recuperar as casas, empresas, equipamentos públicos, a floresta e relançar a economia da região.

"Tivemos um desfile sucessivo de ministros num território queimado, todos os dias mostrando-se à comunicação social como se estivessem a resolver os problemas decorrentes do incêndio mas parece que afinal nenhum dos problemas está resolvido. Nem este, absolutamente fundamental, que era accionar de imediato o pedido de ajuda de solidariedade da UE para as vítimas de Pedrógão, foi feito", criticou Teresa Morais em declarações aos jornalistas.

Falando no Parlamento, a deputada realçou que "todos os dias há um ministro diferente a fazer levantamentos sucessivos e a pedir relatórios sobre o que lá aconteceu, mas nenhum dos problemas que subsistem foi resolvido". Lembrou que os levantamentos ficaram "prontos a 3 de Julho" e desde então passou uma semana sem que se tenha pedido acesso aos fundos europeus.

Teresa Morais deixou ainda no ar a acusação de que o ministro da Agricultura terá mentido. "É manifestamente incompreensível que há mais de uma semana o ministro da tutela tenha feito declarações de que estava a negociar com Bruxelas e afinal não apresentou pedido nenhum" e insistiu: "E o ministro também não desmentiu a comissária."

