Um esclarecimento

Relativamente ao artigo publicado no dia 9 Julho, no órgão de comunicação social que dirige, com o título “SIRESP funcionou oito anos com contratos informais”, do jornalista Paulo Pena, cumpre-me, na parte em que sou referida e a bem da objectividade do factos, precisar o seguinte:

1. Fui secretária de Estado da Administração Interna do XVIII Governo Constitucional, de Novembro de 2009 a Junho 2011 (2 anos);

2. No período em causa, em que tive responsabilidade subdelegada da Rede SIRESP, não ocorreram alterações ao contrato do SIRESP nem qualquer adicional de encargos financeiros ao respectivo contrato;

3. Quando cessei funções, por interrupção da legislatura, não fui “do Governo para a PT” e muito menos fui “contratada pela PT como senior advisor” como, erradamente, se afirma no artigo. Limitei-me a regressar à minha empresa de origem, da qual sou quadro superior desde 1992, por separação dos ramos Correios e Telecomunicações, da anterior empresa Correios e Telecomunicações de Portugal, onde, por concurso, tinha sido admitida em 1976, ocupando o lugar de Consultor Sénior da minha carreira técnica de origem.

Dalila Araújo, ex-secretária de Estado da Administração Interna

Os abutres

A crónica de Rosa Soares no PÚBLICO de ontem, “Há famílias a perder a casa para pagar créditos”, deixa-nos sem fôlego! Como é que as autoridades, desde o MP, passando pelo BdP, banca, justiça, deputados e acabando no PR, permitem que uma corja de abutres caia sobre a população mais indefesa para, com rebuçados na ponta da língua, lhes sugar todo o sangue? Será alguma sucursal do crédito malparado da banca? Qual a origem desses dinheiros? O Governo já tinha, numa medida constitucional e muito bem concebida, proibido que as famílias vissem fugir-lhes em hasta pública as casas penhoradas pelas Finanças. Mas esta golpada de sacar os dinheiros e bens às famílias endividadas, com conversas moles e cheiros agradáveis de legalidade, é um ataque [...] a que urge as entidades responsáveis porem termo.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Tancos e cegueira

O insuspeito e progressista jornal espanhol El País arrasou Portugal na sequência do furto de material de guerra nos paióis de Tancos. Com o título “Guaridas vazias e soldados sem munição”, o correspondente relata que somos tão pacíficos que uns estranhos foram à base militar e trouxeram armas no carro sem que ninguém os impedisse. Apesar de tudo isto ser infelizmente verdade, há quem por cá entenda que a origem desta e de outras notícias têm origem na direita portuguesa, pondo assim em causa a independência dos jornalistas da imprensa espanhola e dos nossos jornais que as transcrevem. Ora isto faz-me lembrar um ditado popular que Jerónimo de Sousa mencionaria neste caso: “O pior cego é aquele que não quer ver.” E, já agora, permitam-me que termine citando Victor Hugo: “Entre um governo que faz mal e o povo que o consente, há certa cumplicidade vergonhosa.”

Jorge Morais, Porto

