ONG confirma morte do líder do Daesh

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos diz ter “informação confirmada” de que o líder do Daesh, Abu Baqr al-Baghdadi, foi morto. A televisão iraquiana Al-Sumaria também está a noticiar a morte de Baghdadi, citando responsáveis do grupo terrorista, mas o Pentágono recusa confirmar.

PUB

Moscovo anunciara e insistira ser "altamente provável que” Baghdadi tenha sido morto num ataque aéreo das forças russas, em Maio. De acordo com o Ministério da Defesa russo, o bombardeamento visou um encontro de líderes jihadistas nos arredores de Raqqa, cidade síria considerada a "capital" do "califado declarado por Baghdadi há três anos.

O Pentágono continua a dizer que não tem dados para corrobar esta informação. Até agora, nem os serviços secretos de diferentes países ocidentais nem os responsáveis iraquianos lhe davam grande crédito. Afinal, não é a primeira vez que a morte deste iraquiano de 45 anos, nascido em Samarra, poucos quilómetros a norte de Bagdad.

PUB

Segundo o jihadista que falou à Al-Sumaria, Baghdadi foi morto noutro lugar, num ataque áereo da província iraquiana de Nínive. A capital desta província, Mossul, era a maior cidade que o grupo chegou a controlar. O Governo iraquiano declarou a vitória final sobre os radicais em Mossul ao início da noite de segunda-feira.

Este membro do Daesh explica que foi levantada a proibição que impedia os combatentes de falarem sobre a morte do seu líder.

Já o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, uma ONG com sede em Londres mas que conta com uma vasta rede de activistas e médicos na Síria, diz ter "obtido a confirmação de líderes do Estado Islâmico, incluindo o principal chefe na província de Deir Ezzor". É nesta região do Leste da Síria que o Daesh oferece mais resistência, apesar dos bombardeamentos diários por parte da aviação russa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Rami Abdulrahman, director da organização, diz que as fontes garantem que o líder do Daesh morreu "mas não especificam" quando é que isso aconteceu.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos não costuma divulgar informação da qual não tem absoluta certeza - muitas vezes, dá um número inferior de vítimas de um ataque ou de confrontos sabendo que o está a fazer por não ter a certeza da identidade de todos os mortos.

PUB

PUB